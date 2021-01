Ghiaccio e nebbia fatali in autostrada. Muore camionista 53enne

CASERTA – Nel tratto autostradale dell’ A13, compreso tra Ferrara Nord ed Altedo, si sono verificati una serie di incidenti dovuti alla prsenza di nebbia e ghiaccio sulla carreggiata. In quel tratto è morto Gaetano G. autotrasportatore di Bellona, di 53 anni. Era alla guida del suo camion in direzione sud quando ha impattato un altro autotreno fermo sulla corsia per un precedente incidente. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il bilancio della giornata è drammatico, con 10 incidenti, due morti, 13 feriti, 13 camion coinvolti. L’autostrada è stata chiusa per nebbia.