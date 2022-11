Nicola muore a 39 anni, lascia la moglie e due figlie piccole

Lottava contro il male del secolo

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Una terribile notizia ha sconvolto la comunità la prematura e improvvisa scomparsa di un giovane uomo, Nicola Uva 39 anni. Si è spento dopo aver lottato contro il male Nicola, lasciando tutti sgomenti. L’uomo lascia moglie e due bambine piccole. I funerali si terranno a Lusciano. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia. Tra questi quello degli Accollatori di San Michele Arcangelo Patrono di Trentola “Come le puoi spiegare certe cose, eppure accade, accade che in un attimo si perde, si perde tutto, combatti, speri… speri che tutto può passare, come un leone lottando, con la forza sperando…Gli Accollatori di San Michele Arcangelo Patrono di Trentola CE si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Uva, la moglie, le figlie, i nostri amici Michele e Luciano, la mamma Anna, la zia Teresa, per la scomparsa del nostro fratello Accollatore Nicola UvaRiposa in Pace caro Nicola”