Niente ferie per i lavoratori della Lete, la denuncia di Flai-Cgil

Volantinaggio davanti a stabilimento di Pratella.

PRATELLA. Va avanti la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda Lete di Pratella: lo annuncia la Flai-Cgil di Caserta, che oggi ha diffuso volantini fuori ai cancelli dello stabilimento diPratella.

“È fondamentale tenere alta l’attenzione su questa vertenza – afferma il segretario generale di Flai CASERTA, Tammaro Della Corte – soprattutto in pieno agosto, quando alle lavoratrici e lavoratori dello stabilimento non viene concessa la possibilità di andare in ferie. L’azienda impone il blocco delle ferie, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, annullando di fatto la stagione estiva dalla vita dei propri dipendenti, i quali non hanno mai assaporato l’emozione di fare una vacanza estiva con i propri familiari, così come succede a diverse decine di milioni di italiani”.

“Altra criticità – aggiunge Della Corte – è costituita da una mancanza di rispetto per la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa), con la quale le relazioni sindacali sono praticamente assenti in violazione al contratto collettivo nazionale di riferimento; la Rsa non viene coinvolta nelle attività di consultazione e confronto su tematiche inerenti l’organizzazione del lavoro e lo straordinario” “Ricordiamo che i turni vengono strutturati senza un congruo preavviso, talvolta durante la settimana o addirittura nel corso della serata precedente al turno di lavoro richiesto, con l’utilizzo di lavoro straordinario spesso oltre il limite consentito dal Ccnl. Continueremo con la lotta e la mobilitazione fino a far valere i diritti delle lavoratrici e lavoratori” conclude Della Corte.