Niente scuola per i bimbi di MONDRAGONE: plesso “Incaldana” distrutto dai vandali, Carabinieri sul posto

Erano circa le 7.30 quando due collaboratori scolastici si sono trovati di fronte ad uno scenario raccapricciante

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Niente scuola questa mattina per i bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia del plesso “incaldana” di via Elena, zona San Francesco, costretti a ritornare a casa. Erano circa le 7.30 quando due collaboratori scolastici si sono trovati di fronte ad uno scenario raccapricciante.

Sedie e banchi divelti, termosifoni staccati dai muri e portati via, impianto elettrico ed impianto di riscaldamento recisi, per cui è stato davvero impossibile garantire la lezione odierna agli alunni. Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso. Chiunque sia entrato nella struttura ha avuto tutto il tempo per agire grazie anche alla posizione “nascosta” in cui si trova la scuola, dove sono rari i passaggi della vigilanza e delle forze dell’ordine. Non è la prima volta che questa sede viene violata, è già accaduto in altre occasioni ma questa volta vi è stata una vera e propria opera di distruzione con l’intento di sottrarre ai bambini, ciò che appartiene solo a loro.