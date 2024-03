NOME E FOTO. Perseguita l’ex moglie e le invia messaggi intimidatori sui social, condannato

Assolto dall’accusa di stalking

SANTA MARIA A VICO. E’ stato condannato a cinque mesi di reclusione Michele Gilles Papa, accusato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie. L’uomo era finito sotto processo per le ripetute minacce e molestie. Una persecuzione (assolto, però, dall’accusa di stalking e condannato per molestie e violenza privata) che procurava alla moglie ansia e paura. Gilles Papa, scarcerato nell’agosto del 2022, era diventato un tormento per la donna che veniva minacciata anche con messaggi sui social.