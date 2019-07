“Non è più pericoloso”. Torna completamente libero il ras del clan Tavoletta

VILLA LITERNO (t.p.) – E’ stato condannato in passato a 4 anni per estorsione e per essere stato un uomo del clan Tavoletta, adesso è completamente libero poiché non ritenuto socialmente pericoloso. Amodio Cecere, cognato del boss Sergio Ferraro, coinvolto nel processo Literpolli a carico del clan Tavoletta, ha scontato i quattro anni e ora è stata cancellata anche la misura di prevenzione accessoria della libertà vigilata predisposta dalla sentenza di condanna non va più espiata, così come sostenuto dalla difesa, curata dall’avvocato Guglielmo Ventrone.