Nonna Nicolina compie 100 anni. E’ festa grande ad AVERSA

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Auguri nonna Nicolina, che ha compiuto 100 anni. La longeva nonnina di Aversa Nicolina Di Grazia ieri ha compiuto ben 100 anni, la donna, ha festeggiato con la famiglia il meraviglioso traguardo di raggiungere il secolo di età. La donna madre di figli e nonna di diversi nipoti e poi è anche bisnonna di pronipoti. Nicolina la nonnina di tutti gli aversani, visibilmente commossa ha ringraziato per tutta questa attenzione rivoltale e tra palloncini, festoni e una mega torta decorata ha salutato questo record che ha inorgoglito tutta la comunità locale e non solo. La cosa più bella e toccante è che la signora è lucida, vivace e scattante, non dimostra affatto la sua età, si è emozionata quando ha visto tutto l’amore dei suoi cari alla bellissima a cui ha preso parte anche i componenti del gruppo della Parrocchia San Giovanni Battista di Savignano di Aversa per festeggiare il bellissimo traguardo e donarle una targa. Sono quelle persone che sicuramente hanno contribuito alla costruzione dell’Italia, persone che hanno vissuto periodi durissimi come quello della guerra e in parte della Spagnola e ha vissuto anche il Covid. Augurissimi nonna Nicolina!