CAPUA – Lutto a Capua per la morte di Giuseppe Castaldo, vittima del Covid. Conosciutissimo in città per aver svolto la professione di commerciante di auto. In queste ore sono in tanti a ricordarlo come una persona buona e disponibile con tutti. La notizia si è rapidamente diffusa sui social dove tanti concittadini stanno lasciando un messaggio di cordoglio. Nella citta di Fieramosca salgono a 20 le vittime di questo dannato virus.