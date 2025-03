Noto gommista di CASERTA muore per un malore al ristorante: domani l’addio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA/CASTEL MORRONE – Saranno celebrati domani, lunedì pomeriggio, i funerali del sessantottenne Antonio Mandato, deceduto ieri sera, sabato, mentre era a cena al ristorante pizzeria Bronzetti di Castel Morrone, situato in via Prata, strada che divide in due la città e porta fino alla nota clinica Villa delle Magnolie della famiglia Caterino.

Un infarto lo ha stroncato, con l’intervento dei sanitari del 118 che è stato purtroppo inutile. Antonio Mandato si è sentito male, cadendo rovinosamente a terra, a causa della perdita di conoscenza legata all’improvviso malore cardiaco..

Sul posto si sono recati anche i carabinieri, ma il malore per cause naturali sembra ormai l’ipotesi più plausibile. Non a caso, la salma è già stata liberata e i funerali saranno celebrati domani presso la chiesa di San Matteo Apostolo della frazione di Tredici, a Caserta.

Antonio Mandato era originario proprio di questa zona del capoluogo. Si trattava di un gommista di 68 anni, sposato, padre di due figlie e nonno. La città perde una persona a cui tutti quelli che lo conoscevano volevano un gran bene.