MARCIANISE – Sono serie ma stazionarie le condizioni di un noto pasticciere di Marcianise, ricoverato in ospedale dopo il contagio da coronavirus. L’uomo di 60 anni e originario del rione Macello è stato intubato. La notizia ha fatto il giro della città e in tanti si stanno stringendo in preghiera affinchè il 60enne possa superare questo momento.