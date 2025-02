Noto ristorante di sushi a S.MARIA C.V. chiuso dai carabinieri per del pesce “misterioso”. TUTTI I DETTAGLI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

A seguito delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno sequestrato i prodotti ittici non tracciabili e sospeso l’attività del ristorante

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e dell’Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno eseguito ieri pomeriggio un controllo presso un sushi restaurant della città.

Durante i controlli, i militari hanno scoperto che nel locale erano stoccati oltre 200 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità. Inoltre, è stato accertato che il ristorante non aveva effettuato la visita medica obbligatoria per i propri dipendenti né redatto il documento di valutazione dei rischi, come richiesto dalla legge.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno sequestrato i prodotti ittici non tracciabili e sospeso l’attività del ristorante. Il titolare è stato denunciato e gli sono state elevate sanzioni per un totale di 30.000 euro, per violazioni relative all’igiene, alla tracciabilità dei prodotti, alla mancata visita medica e alla mancata redazione della valutazione dei rischi.

Come sempre avviene in questi casi, le forze dell’ordine hanno deciso di non rendere noto il nome del locale coinvolto. Sappiamo che si tratta di un importante ristorante di sushi sammaritano e nelle prossime ore cercheremo di avere qualche dettaglio in più.