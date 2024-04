NOTTE DI PAURA. I genitori del consigliere sequestrati e rapinati in casa. Il racconto: 20 minuti di indescrivibile terrore

E’ proprio l’avvocato Andrea Boggia a spiegare l’accaduto

PIEDIMONTE MATESE. Sono sotto choc i genitori di Andrea Boggia, avvocato e consigliere comunale di Piedimonte Matese (candidato a sindaco alle ultime elezioni amministrative). Sequestrati e rapinati nella loro abitazione, marito e moglie hanno vissuto attimi di vero terrore, ed ora è il figlio a raccontarlo.

“Ieri sera, mia madre e mio padre sono stati sequestrati e rapinati in casa loro, con una cieca violenza, da vili delinquenti coperti da passamontagna; stranieri che, armati, li hanno aggrediti e tenuti, con infamia, sotto scacco. Violentati nel corpo e nella mente, sono stati per loro venti interminabili minuti di indescrivibile terrore nel luogo più caro che tutti abbiamo, le mura domestiche. Solo per un fortuito caso, grazie alla loro incredibile lucidità, e a tanta tanta Protezione, l’efferato e inaccettabile crimine non ha avuto esiti ancor più drammatici”.

“Visto che si parla tanto di libertà – conclude Boggia – chiedetene oggi il significato ai miei genitori che, come tanti onesti cittadini italiani, sono stati privati di ciò che di più prezioso abbiamo, dentro la loro stessa amata abitazione.

Non è più tollerabile. Non possiamo più accettarlo. Ora basta”.