Nuove misure anti-CORONAVIRUS. Si va verso mini lockdown e coprifuoco dalle 22. Palestre e piscine a rischio chiusura

Potrebbero essere varate questa sera le nuove misure di contenimento alla pandemia causata dal Covid-19. Anche se al momento non e’ stata ufficialmente confermata, la riunione del governo a Palazzo Chigi e’ prevista per le 21. Sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sara’ il Dpb, il Documento programmatico di bilancio contenente le linee guida della prossima manovra economica. Ma come si ventila da alcune ore, il governo potrebbe approfittare del Cdm per varare un nuovo Dpcm contenente restrizioni a seguito dell’impennata dei contagi. Molte le ipotesi allo studio. Non sono esclusi ad esempio dei veri e propri mini lockdown, o ancora il coprifuoco notturno a partire dalle 22.

In esame restrizioni all’attivita’ sportiva di contatto e la chiusura di palestre e piscine. La riunione di questa sera concluderebbe un’intensa giornata che ha visto impegnato il governo, reduce anche di un lungo vertice di maggioranza terminato a notte fonda. Questa mattina l’incontro, nella sede della Protezione civile, tra i ministri Speranza, Boccia e il commissario Arcuri e i rappresentanti delle Regioni. Nel pomeriggio per le 17 e’ previsto l’incontro tra il ministro della Salute Roberto Speranza ed il Comitato tecnico scientifico.