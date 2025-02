Oggi a CASERTA arrivano le telecamere RAI per il programma Linea Verde. STRADE CHIUSE durante le riprese: ECCO DOVE E QUANDO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – In occasione delle riprese del programma televisivo della Rai Linea Verde Italia, che dedicherà un focus alla città di Caserta, sono state disposte modifiche temporanee alla circolazione stradale nelle giornate del 18, 19 e 20 febbraio 2025. Le riprese interesseranno diverse aree simbolo della città, tra cui Piazza Vanvitelli, il complesso del Belvedere di San Leucio, il Borgo Medievale di Casertavecchia, e i campetti di pallacanestro “E. Gallicola” in via G.M. Bosco.

L’ordinanza emessa dalla Comandante della Polizia Municipale di Caserta, Maria Lucia Spissu Mele, prevede la sospensione del traffico veicolare in diverse zone della città, in particolare:

Piazza Vanvitelli e Via Mazzini il 18 febbraio dalle 10:00, con obbligo di svolta per i veicoli provenienti da Corso Giannone.

il 18 febbraio dalle 10:00, con obbligo di svolta per i veicoli provenienti da Corso Giannone. Via G.M. Bosco , antistante i campetti di pallacanestro, dove è vietato il parcheggio dalle 11:00.

, antistante i campetti di pallacanestro, dove è vietato il parcheggio dalle 11:00. Via del Belvedere e Casertavecchia nel pomeriggio del 18 febbraio, con accesso limitato ai soli residenti.

nel pomeriggio del 18 febbraio, con accesso limitato ai soli residenti. Via A. Planelli il 19 febbraio dalle 10:30, con divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli.

Le modifiche sono state disposte per consentire l’adeguato svolgimento delle riprese televisive della RAI, le cui telecamere cattureranno i luoghi più iconici della città, dando visibilità a Caserta in uno dei programmi di punta della rete pubblica.

Inoltre, la sosta a pagamento è sospesa in alcuni tratti per agevolare le operazioni legate alle riprese. Gli agenti della Polizia Municipale, insieme alle Forze dell’Ordine, garantiranno il rispetto dell’ordinanza e il buon svolgimento delle attività televisive.