OMICIDIO nel casertano. 48enne ucciso a coltellate in casa

Carabinieri sulle tracce di un 27enne

SAN FELICE A CANCELLO – Un fatto di sangue si è consumato stanotte in un appartamento al civico 76 di via Alberti a San Felice a Cancello. Un 48enne è stato trovato cadavere. Si tratta di Zhan Yingjiao, di nazionalità cinese.

Al ritrovamento, da parte di un familiare, il corpo dell’uomo si presentava in una pozza di sangue con diverse ferite da arma da taglio. Sul posto i carabinieri i quali avrebbero preso in considerazione la pista dell’omicidio avvenuto per mano di uno dei figli, un 27enne, di cui al momento si sono perse le tracce. La famiglia gestisce un negozio di articoli casalinghi nei pressi della Circumvallazione