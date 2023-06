OMICIDIO ROMANO. Il marito, in servizio in quel momento, ha saputo del delitto dalla radio della polizia

Uccisa da un collega, Massimiliano Carpineti, poi suicidatosi

PIETRAMELARA/MARZANO APPIO – Il marito di Pierpaola Romano, la donna uccisa nell’androne di casa dal collega Massimiliano Carpineti, ha saputo del femminicidio della moglie dalla radio del 113. Adalberto Montanaro, marito della Romano, anche lui ispettore di polizia ed originario di Pietramelara, era in servizio giovedì mattina quando ha saputo della notizia dell’omicidio. Quando ha sentito che una poliziotta era stata uccisa a colpi di pistola a Torraccia, in via Rosario Nicolò, ha avuto sin da subito il sospetto che fosse lei la vittima. E così ha alzato il telefono e avvertito i colleghi: poco dopo, purtroppo, i suoi dubbi sono stati confermati.

Romano, che aveva da poco scoperto di avere un tumore al seno, aveva deciso di troncare la relazione con Carpineti per riavvicinarsi al marito. Molto probabilmente è stato per questo motivo che il 48enne ha deciso di ucciderla a colpi di arma da fuoco sulla porta di casa. Non accettava che avesse deciso di chiudere la storia, per questo ha deciso di porre fine alla sua vita.

Da quanto emerso, la Romano aveva paura di Carpineti. A riferirlo alcuni colleghi: tutti nell’ufficio sapevano di quella relazione e della decisione della donna di volerla troncare per recuperare il rapporto con il marito.