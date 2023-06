OMICIDIO-SUICIDIO. Morta coppia di poliziotti casertani. Lui spara e uccide la compagna e poi si ammazza

CASERTA – Paola Romano, la poliziotta uccisa stamattina a San Basilio, secondo quanto apprende l’agenzia stampa LaPresse, avrebbe avuto da tempo una relazione con il suo presunto assassino, Massimiliano Carpineti, un collega che dopo averla uccisa si è tolto la vita.

Non lontano dal luogo dell’omicidio è stato trovato il corpo del responsabile, che si sarebbe suicidato con la pistola usata contro la donna.

I due prestavano servizio presso l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Camera dei Deputati.

Secondo quanto si apprende, i due avevano una relazione definita ‘solida e salda’ da chi li conosceva.

Non ci sarebbe stato alcun segno di allarme nei comportamenti dei due poliziotti per l’omicidio-suicidio di cui ancora non si conoscono i motivi.

I pm della procura di Roma si sono recati in via Rosario Nicolò, alla periferia della Capitale, dove è stata uccisa stamani una poliziotta, a colpi di arma da fuoco. Sul posto la pm di turno esterno, Antonia Giammaria, e la pm di turno per le violenze, Antonella Pandolfi.