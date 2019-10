O’Ninno assente al processo sull’omicidio Zeppetella nell’autolavaggio

SAN MARCELLINO (red.cro.) – Non era presente Antonio Iovine, imputato con Michele Zagaria nel processo per l’omicidio di Nicola Villano, detto Zeppetella, ucciso il 20 luglio 2001, in un autolavaggio a San Marcellino. La prossima udienza è prevista nel mese di giugno. I giudici della Corte d’Assise del tribunale di Santa hanno riaggiornato il processo all’inizio di novembre per l’assenza proprio di Iovine, che avrebbe dovuto partecipare all’udienza in videocollegamento. Secondo la versione dei fatti fornita agli inquirenti da O’Ninno, Raffaele Della Volpe, il vero obiettivo dei killer, voleva gestire da solo le estorsioni ad Aversa, ma fu scelta come vittima Villano, perché quel giorni i sicari avrebbero avuto pietà della moglie e del figlio di Della Volpe, virando le armi, poche ore dopo, verso Zeppetella.