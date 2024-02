Operaio cade nel vuoto da un’impalcatura nella nota azienda di logistica

PASTORANO – Sono intervenuti i carabinieri ed è stata sequestrata la lamiera che avrebbe ceduto, provocando la caduta di un operaio dall’altezza di circa tre metri.

È quanto successo ieri, lunedì, all’azienda di Pastorano Catone Logistica, situata nell’area industriale della città calena.

Trasportato da un’ambulanza in ospedale, al pronto soccorso del San Rocco di Sessa Aurunca, l’operaio non è in pericolo di vita.