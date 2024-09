Operaio di AVERSA stroncato da un malore in trasferta di lavoro

AVERSA – Codogno è il comune lombardo passato alla storia per aver “ospitato” il primo caso di Covid ufficializzato in Italia. Di conseguenza subì un lockdown anticipato rispetto a quello del 9 marzo 2020, che riguardò l’intero paese. Oggi ne riparliamo perché, in un b&b della cittadina in provincia di Lodi, un operaio di 65 anni, residente ad Aversa, è morto mentre si trovava in trasferta per lavoro. Si chiamava Luigi Trieste ed era arrivato a Codogno ieri, martedì, per lavorare alla riqualificazione di una scuola finanziata con fondi Pnrr.

È stato stroncato da un malore. Ad accorgersene è stato uno dei colleghi quando non c’era già più nulla da fare. Lascia una moglie e 3 figli.