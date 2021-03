OPERAZIONE “NO SMOKING”. Cocaina ed eroina venduta con le sigarette elettroniche, 4 arresti. Due sono casertani

CASERTA – Con le sigarette elettroniche vendeva anche droga, in particolare cocaina e eroina, usando come copertura il negozio di articoli per fumatori gestito a Lagomaggio di Rimini. Un giro di spaccio stroncato dai carabinieri del nucleo investigativo di Rimini, che hanno eseguito misure cautelari, due di queste in carcere e due ai domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Rimini su richiesta del pm Paola Bonetti.

L’operazione, denominata ‘No Smoking’, ha portato alla scoperta di un deposito nel retro del negozio per fumatori, trasformato dal titolare, un 44enne originario di┬áCaserta, in un centro di smistamento di stupefacenti. Aiutato nell’attivita’ dal fratello 47enne, nonostante fosse gia’ stato arrestato dai carabinieri nel 2020 in flagranza, aveva continuato a spacciare insieme ad un altro socio, un riminese di 42 anni.

Coinvolto nelle indagini anche un cliente privilegiato, un 59enne di Rimini, pusher di eroina che all’occasione smerciava anche la droga del negoziante. Infine, il commerciante utilizzava anche un 43enne di origine albanese per piazzare la droga al dettaglio destinatario di un obbligo di firma insieme con un altro pusher fedele al negoziante. L’operazione ha quindi portato al sequestro di circa 3 kg di eroina e un kg di cocaina