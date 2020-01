O’Puffo parla di Giuseppe Setola: “Prima del viaggio di nozze partecipò alle riunioni per organizzare gli omicidi”

Questa mattina in Corte di Assise è stata celebrata una nuova udienza del processo a carico diil capo dell’ala stragista del Clan, per il duplice omicidio, quello difiglio di o’ Jack Vittorio Baldascini, uccisi il 31 ottobre 1997 a Casal di Principe. E’ stato ascoltato il collaboratore di giustiziadetto O’Puffo ( QUI LE PAROLE ) che, rispondendo al pubblico ministero della Dda di Napoliha spiegato alla presidente: “Alla riunione organizzativa dell’episodio di sangue avvenuto a Casal di Principe partecipò Giuseppe Setola prima del viaggio di nozze”. Il figlio diha confermato, inoltre, quanto già dichiarato: “il mandante fu mio padre e partecipò per l’individuazione delle due vittime mio fratello Aniello. Gli esecutori del duplice delitto furono Vincenzo Montebello e Mario Cavaliere del clan Cimmino del Vomero per uno scambio di favori”. Un delitto maturato nell’ambito della faida interna al clan dei Casalesi “al fine di punire il Baldascini per la sua appartenenza al gruppo Cantiello- Tavoletta che aveva promosso una scissione all’interno del gruppo Bidognetti” . I due esecutori materiali del duplice delitto (del clan napoletano) a loro volta sono stati uccisi in un successivo conflitto a fuoco