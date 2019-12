TRENTOLA DUCENTA (d.l.) – Con un’ordinanza firmata a nome del subcommissario Irene Tramontano si è disposto lo sgombero di uno stabile sito in via Basile a Trentola Ducenta. La Polizia Locale in data 24 Dicembre ha accertato, con un loro sopralluogo, che il palazzo è interessato da un crollo della copertura di un locale accessorio. Il proprietario oltre a sgomberare lo stabile, dovrà porre in essere tutte le opere di manutenzione necessarie per non arrecare nessuna situazione di pericolo.