ORE 10.41 MICROSCOPIO CORONAVIRUS. Ops, dove li teneva nascosti De Luca tutti ‘sti tamponi? 2.401 analizzati in un giorno con epidemia quasi azzerata. MAH

Continua la sconcertante gestione delle verifiche epidemiologiche per la quale il governatore coordina l’agghiacciante triade formata da Postiglione, Verdoliva e Giulivo

CASERTA – (g.g.) E dove li aveva nascosti De Luca i tamponi? Se ieri, come scritto nel report del tuttologo Verdoliva ne sono stati analizzati 2.400 vuol dire che nel giorno di Pasqua e di Pasquetta e anche nei successivi ne erano rimasti molti in sospeso. E in sospeso era dunque rimasta anche la preoccupazione, mista a terrore di chi a quei tamponi si era sottoposto e aspettava che, con calma, il personale addetto terminate le feste, si adoperasse.

La seconda ipotesi è che questi tamponi da qualche parte siano arrivati. Se leggete il dettaglio vi accorgerete che fondamentalmente la differenza abita molto dalle parti dell’ospedale Cotugno che ieri avrebbe, a questo punto il condizionale è d’obbligo, perchè il livello di disorganizzazione, di incertezza, mostrato dalla Regione Campania in questo periodo è a dir poco allucinante, dicevamo avrebbe analizzato ben 822 tamponi, riportando un dato effettivamente molto buono anche in termini di nuovi positivi che sarebbero stati solamente 32, pari al 3,8%.

Anche il Ruggi di Salerno si è dato da fare molto di più rispetto ai giorni scorsi con 315 tamponi analizzati e con soli 5 positivi, pri all’1,5%. E figuriamoci allora se all’ospedale civile di Caserta con 46 tamponi, poteva esserci mai un positivo. Non c’è stato.

Dato ottimo anche per gli ospedali di Aversa e Marcianise che insieme hanno analizzato 215 tamponi, con un solo positivo, pari allo 0,46%.

Al Moscati di Avellino, un positivo su 143 tamponi, anche qui siamo sotto all’1%, lo 0,69% precisamente, mentre al San Paolo di Fuorigrotta sempre un positivo su 55 tamponi.

5 positivi su 85 tamponi, invece, pari al 5,8% al Primo Policlinico universitario Federico II.

Bene è andata, pardon, sarebbe andata anche allo Zooprofilattico con 14 positivi su 441 pari a 3,1%.

5 positivi su 138 tamponi pari al 3,6% all’ospedale di Nola.

Al civile di Benevento nessun positivo su 80 tamponi. A quello di Eboli, ugualmente nessun positivo su 61 tamponi.

I positivi di ieri sono stati, ari-pardon, sarebbero stati 64 con 2.401, numero piccolo in assoluto ma per la Campania è un record da vertigini rispetto alle miserie delle scorse settimane. Il numero dei positivi tocca quota 3.951, il numero di tamponi complessivamente analizzati è di 43.697.

+++ CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO +++

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

Positivi di oggi: 64

Tamponi di oggi: 2.401

Totale complessivo positivi Campania: 3.951

Totale complessivo tamponi Campania: 43.697

