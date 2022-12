ORE 10.50. ESCLUSIVA. LE FOTO. CASERTA. Pericolo (grave) alla caserma Sacchi. Forse sarà evacuata a minuti. E al Teatro Comunale gravi infiltrazioni d’acqua

Come se questa città non avesse già problemi pesantissimi. Mattinata da super stress. I vigili del fuoco potrebbero decidere di chiudere anche la strada di accesso all’immobile che ospita una significativa parte degli uffici comunali

CASERTA – Mezzi dei vigili del fuoco presidiano la strada prospiciente alla caserma Sacchi, che, com’è noto, ospita diversi uffici del Comune di Caserta. Sono in corso delle verifiche finalizzate a stabilire se l’immobile si trova in un condizione di agibilità o se, al contrario, inagibile. In questi minuti si ipotizza anche una evacuazione di tutti gli uffici, dove operano parecchie decine di dipendenti del Comune Capoluogo e dove si recano moltissimi cittadini per sbrigare incombenze di tipo amministrativo. L’evacuazione sarebbe contestuale alla chiusura della strada.

Ma

quella apertasi stamattina è una giornata realmente complicata, visto che, contemporaneamente al problema registratosi alla Sacchi, un altro palazzo importante di Caserta è colpito da problematiche molto serie. In una pec girata stamattina tra gli uffici comunali si parla di gravi infiltrazioni d’acqua che avrebbero colpito il teatro al punto da metterne, anche in questo caso, in discussione l’agibilità.

TRA POCO ALTRI AGGIORNAMENTI