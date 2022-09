ORE 11.40 LIVE. Gli eletti ufficiali casertani negli uninominali. Sono quattro, uno al Senato e tre alla Camera. Cappotto del cdx, con una particolarità a Benevento-Piedimonte M.

Possiamo finalmente dare i risultati ufficializzati dal Viminale. Eletti Petrenga al Senato, espressione di Fratelli D’Italia, la Giorgianni che batte al fotofinish nel collegio maggioritario di Caserta il rivale di 5 stelle Danilo Della Valle e, Gimmi Cangiano ad Aversa ugualmente espressione di Fratelli D’Italia come la Petrenga e Giorgianni, e il forzista beneventano, Francesco Maria Rubano, sindaco di Puglianello e coordinatore provinciale di Forza Italia

CASERTA – Ufficializziamo prima le cose certe in modo da poterci poi dedicare nel corso della mattinata alle cose incerte, cioè al non semplicissimo riparto dei seggi, da effettuare con il criterio proporzionale tra i vari partiti in lizza che in questo caso producono rappresentanti in base alla forza espressa nell’urna da ognuno di loro, indipendentemente dalla coalizione a cui appartengono o comunque indipendentemente dalla loro espressione aritmetica, considerata nei collegi uninominali maggioritari.

Abbiamo capito visto il numero di telefonate che ci sono arrivate che c’è molta curiosità in merito alla candidatura di Gianpiero Zinzi a cui dedicheremo qualche riga tra poco in un altro articolo.

Dicevamo dei risultati ufficiali che ci permettono di dire chi saranno i parlamentari che rappresenteranno Caserta e provincia nella prossima legislatura, per quanto riguarda i premiati nei collegi uninominali maggioritari. Avremo sicuramente un senatore, la confermata Giovanna Petrenga chi si è aggiudicata il collegio maggioritario comprendente l’intera provincia di Caserta con 136.804 voti pari al 37,67%. La Petrenga ha preceduto il candidato di 5 stelle, il deputato uscente Antonio Del Monaco battuto con uno scarto di poco meno 9mila voti. Per lui 127.094 consensi pari al 34,99%. Distante il candidato del centrosinistra, espressione Pd, Tommaso De Simone che ha raccolto 67.568 voti pari al 18,60%. Segue Ovidio Marzaioli di Azione-Italia Viva con 18.016 voti pari al 4,96%.

Poi c’è Delle Femmine di Italia Popolare-De Magistris con 5032 voti che valgono l‘1,39%. La candidata di Italexit D’Onofrio resta leggermente sotto ai 5mila voti, ne raccoglie precisamente 4949 con una percentuale dell’1,36%. Michele Di Stasio di Noi di Centro-Mastella ha riportato 3721 voti pari all‘1,02%. Seguono più straccati, con numeri che potrete tranquillamente andare a controllare nella sezione Eligendo del Ministero degli Interni i candidati del Pc, degli Animalisti e di Italia Sovrana.

CAMERA UNINOMINALE COLLEGIO CASERTA

Il testa a testa tra Letizia Giorgianni e il grillino Danilo Della Valle è terminato al fotofinish con la candidata del centrodestra attestata a 54.975 voti, pari al 35,32%. A 494 voti e ad uno 0,96% di distanza c’è il già citato candidato dei 5 stelle Danilo Della Valle. Per lui 53.481 voti . Ben distante la candidata del centrosinistra, espressione Pd, Liliana Trovato. Per lei il dato ufficiale è costituito dai 30.973 voti pari al 19,90%. E ancora, Teresa Ucciero candidata per Azione-Italia Viva che ha riportato 7419 voti pari al 4,77%. Dopo di lei segue Diego Ruocco che raccogli 2074 voti pari all’1,33%, Massimo Sgroi di Italia Popolare De Magistris con 2033 voti pari all’1,31%, il maddalonese Vincenzo Sforza che con il Pc raccoglie 1492 voti pari allo 0,96%. Il resto lo consultate sempre in Eligendo CLIKKANDO QUI .

AVERSA E BENEVENTO-PIEDIMONTE M.

Qui l’ufficialità l’abbiamo già data e quindi ci limitiamo a ribadire che questi due collegi sono stati vinti dal centrodestra, quello di Aversa con Gimmi Cangiano, espresso da Fratelli D’Italia, quello di Benevento-Piedimonte Matese dal sindaco di Puglianello Francesco Maria Rubano.

CLIKKA QUI PER RILEGGERE I RISULTATI DEFINITIVI DA NOI GIA’ DATI IN MATTINATA RELATIVI AL COLLEGIO DI AVERSA dove secondo è arrivato il candidato di 5 stelle, Buompane e terzo, staccatissimo, il candidato del centrosinistra, espressione del Pd, Vincenzo Santagata, sindaco di Gricignano.

CLIKKANDO QUI, INVECE, POTRETE CONSULTARE TUTTI I DATI DEFINITIVI DEL COLLEGIO DI BENEVENTO- PIEDIMONTE MATESE. Noterete che pur spostandoci di pochi chilometri sembra di stare in un altro mondo, dove con rispetto parlando per l’etnia napoletan-casertana esiste una cultura del lavoro (vero) ben differente altrimenti non avrebbe senso il risultato che segna un distacco di quasi 20 punti tra il candidato di centrodestra Francesco Maria Rubano e quello di 5 stelle, Sabrina Ricciardi, che in questo collegio raccoglie un 15% in meno, insomma un’enormità, rispetto a quello che raccolgono gli altri tre candidati grillini nei collegi casertani di senato e camera