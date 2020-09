ORE 13.20. ELEZIONI COMUNALI. CASAGIOVE. Tra Giuseppe Vozza e Danilo D’Angelo solo 150 voti di differenza

CASAGIOVE – A più del 65% dei seggi scrutinati del comune di Casagiove si trova in svantaggio di 152 avuti rispetto a Giuseppe Vozza. L’ex sindaco, infatti, ha ricevuto 2832 preferenze, contro le 2680 del capolista di Casagiove nel cuore.

È presto per festeggiare alla sede del comitato in Casa Museo Rossi, ma Casagiove Coraggiosa ci crede davvero.