ORE 15.13. ESCLUSIVA. MONDRAGONE. I palazzi Cirio sono ufficialmente ZONA ROSSA

MONDRAGONE – Era prevedibile e infatti l’avevamo predetto ieri sera. Il crogiolo di varie umanità, di tante e spesso complicate promiscuità dei Palazzi Cirio di Mondragone non poteva rubricare la notizia della positività della mamma partoriente e di altri congiunti, in totale 4 persone ufficialmente, in un protocollo blando perché in grado di riferire la propria identità di protezione ad un target facilmente individuabile.

Ci ha soccorso la lunga esperienza e la profonda conoscenza del fenomeno, perché di fenomeno si tratta in quanto tematica, problematica irrisolta, dei Palazzi Cirio di Mondragone. Quindi, la notizia ufficiale da qualche minuto della chiusura di tutta l’area, divenuta zona rossa, non ci stupisce affatto. Anche perché là dentro non è affatto semplice ricostruire la struttura dei movimenti, delle relazioni, dei contatti fisici per i motivi appena detti. Bisogna lavorare con calma e bisogna fare in modo che chi ci abita non si muova almeno fino a quando non saranno trascorsi i giorni necessari per fare cessare l’allarme o per sottoporre i residenti ad un numero più altro possibile di tamponi o quantomeno ad un’ampia copertura di test ematici.

Per cui, lasciate perdere le voci, gli allarmi. Al momento sono certi solo i casi di cui ci siamo occupati noi nelle ultime 24 ore. Naturalmente, vi terremo informati su eventuali e soprattutto reali novità.