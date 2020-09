ORE 15:43. ELEZIONI REGIONALI. Ovviamente la provincia di Caserta blocca tutto. Al Viminale aspettano tre sezioni da Arienzo, Capua e San Prisco per la proclamazione di De Luca e dei consiglieri. La solita figuraccia

CASERTA – Tutta la regione Campania, o quantomeno tutti i candidati al consiglio regionale con il seggio in bilico per la questione dei Resti per provincia, così come vi abbiamo spiegato in alcuni articoli di queste ore (qui l’ultimo), stanno aspettando il responso finale da 3 sole sezioni. I tre seggi incrimati, come avvenuto già nelle precedenti tornate elettorali, si trovano in provincia di Caserta: sono San Prisco, Arienzo e Capua.

In generale, ormai il dato è già chiaro dalla mezzanotte, ma servono i voti ufficiali delle 3 sezioni ancora aperte. Solo dopo l’immissione delle preferenze, potremmo stilare quella classifica dei resti che assegnerà i seggi mancanti, pochi, ma che costituiranno il futuro di diversi candidati all’assemblea regionale. Come si legge dal sito del Ministero, infatti, le sezioni scrutinate in Campania sono 5.824 su 5.827.