ORE 16:40. MICROSCOPIO CORONAVIRUS. Questi i dati provincia per provincia, a CASERTA ci sono 106 contagiati

CASERTA – Come volevasi dimostrare, i dati complessivi del contagio da coronavirus alle 22.30 e pubblicati dalla pagina Facebook sono inesatti. Come scritto stamattina (LEGGI QUI), mancavano i dati dell’ospedale di Caserta, probabilmente la cosa sarebbe passata in cavalleria se questo giornale cocciuto, che in maniera errata il governatore De Luca sottovaluta, non si fosse messo come il proverbiale pappice sulla noce. E allora, stranamente, viene aggiunto al dato provincia per provincia, reso noto alle 16, anche quello mancante dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Naturalmente, gli scienziati di De Luca si guardano bene dallo scrivere che il numero dato di ieri di 88 era sbagliato, a cui vanno aggiunti i 7 dell’ospedale di Caserta, con conseguente lievitazione dei contagiati nelle 24 ore a 95. Di conseguenza cambia anche lo scarto conseguenziale rispetto alla giornata di giovedì, dunque non più 20 in meno, come risultava dal numero erroneo, ma 13 in meno. Siccome noi siamo fatti male, siamo dei disadattati e stiamo lavorando sulla creazione di un diagramma epidemiologico, abbiamo bisogno di dati reali, ufficiali e seri. Cosa che fino ad oggi dalla Regione Campania non è arrivata.

IL COMUNICATO DELLA REGIONE

#CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO

Il riparto per provincia

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che in nottata sono pervenuti i dati del centro di riferimento dell’Ospedale Sant’Anna di Caserta: su 53 tamponi esaminati 7 sono risultati positivi.



Pertanto il dato complessivo dei positivi in Campania è 844.

Questo il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 463 (di cui 249 Napoli città e 214 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 126

Provincia di Avellino: 124

Provincia di Caserta: 106

Provincia di Benevento: 11

Altri in fase di verifica: 14

A breve verranno comunicati gli esiti delle sedute mattutine dei centri di riferimento.