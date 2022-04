ORE.17.30 ESCLUSIVA CASERTACE. Trovato arsenale del clan dei casalesi in due bidoni. Ecco chi è intervenuto e quello che sta capitando in questi minuti

CASTEL VOLTURNO – La zona è quella della discarica di Bortolotto, storicamente conosciuta per la mega discarica, una delle più grandi e delle più inquinanti che la storia di questa regione abbia mai raccontato, le armi, tante armi, rinvenute all’interno di due bidoni appartengono sicuramente ai clan camorristici, storicamente iper attivi nell’area di Castel Volturno e specificatamente nell’area di Bortolotto che insiste nella zona che da Castel Volturno porta a Cancello ed Arnone e più in generale alla piana dei mazzoni. L’intervento è quello della squadra mobile di Caserta. Sul posto è arrivata anche una ruspa che sta contribuendo agli scavi. Non è possibile stabilire e sarà anche difficile farlo nelle prossime ore se il rinvenimento delle armi sia stato frutto di un evento casuale o se, come non è improbabile, quel sito sia stato indicato da qualche collaboratore di giustizia di importante cifra criminale.