ORE 20.20 ESCLUSIVA. Anche Funari-Audi sull’orlo del crack! Partite una 15ina di lettere di licenziamento

CASAGIOVE (g.g.) – Si tratta di una procedura di licenziamento collettivo: una 15ina di dipendenti raggiunti da una lettera dell’azienda che per motivi economici avvia queste maestranze nel percorso degli ammortizzatori sociali ma anche quello delle incognite per il loro futuro.

I problemi del Covid hanno inciso sicuramente, anche se nel caso specifico del marchio di cui stiamo parlando, i nodi partono da più lontano. Funari si avvia a perdere o comunque a ridimensionare pesantemente un’altra sezione della sua struttura di vendita delle auto. Già in passato aveva dovuto chiudere il rapporto con la Mercedes. Ora, al contrario, è l’Audi a preparare l’addio. Resta il marchio Toyota che pare funzioni meglio se non addirittura bene.

Un articolo come questo, dalle nostre parti, andrebbe bene dappertutto e sarebbe considerato completo, esaustivo. Per noi non è così. E’ chiaro che conosciamo e abbiamo ben controllato lo scheletro di questa notizia. Ma vi garantiamo che, siccome siamo Casertace, vi forniremo nei prossimi giorni documenti e dettagli precisi su tutta questa vicenda che porterà di qui a poco, ripetiamo una 15ina di dipendenti di Funari a perdere il lavoro.