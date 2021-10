ORE 21.15. ESCLUSIVA. VERSO IL BALLOTTAGGIO. Nome per nome ecco come sarà il nuovo Consiglio Comunale di CASERTA se vince MARINO

Dei 19 consiglieri della maggioranza, sei andrebbero alla lista Insieme, quattro al Pd, tre a Italia Viva con la Credentino che resterebbe comunque fuori. In minoranza otto seggi alle liste di Zinzi, uno andrebbe a Speranza per Caserta con Apperti clamorosamente battuto da Dino Fusco

CASERTA – (g.g.) Con il permesso della macchina amministrativa più disastrata d’Italia, stiamo parlando degli uffici del Comune capoluogo, che solo oggi pomeriggio, a 48 ore di distanza dalla chiusura dei seggi, sono riusciti a pubblicare il quadro definitivo delle preferenze, possiamo dare ulteriore valore al lavoro che abbiamo effettuato già in sede di proiezione pre-elettorale sui modelli matematici attraverso i quali, già durante la notte tra lunedì e martedì, avevamo attribuito o non attribuito i seggi a ognuna delle 31 liste in campo.

Domenica 17 ottobre ci sarà il ballottaggio. Si sfideranno Carlo Marino e Gianpiero Zinzi.

In queste ore abbiamo pi+ volte pubblicato le simulazioni dei due diversi consigli comunali, così come si andrebbero a configurare con la vittoria del primo e con quella del secondo.

Ora, grazie al cielo, possiamo inserire i nomi.

Vittoria di Carlo Marino

La maggioranza di 19 seggi, più lo stesso Marino 20, sarebbe così formata.

Moderati-Insieme per Caserta:

Massimiliano Marzo (eletto anche se vince Zinzi)

Emiliano Casale (eletto anche se vince Zinzi)

Dora Esposito (eletta anche se vince Zinzi)

Massimo Russo

Lorenzo Gentile

Mariana Funaro.

PD:

Gianni Comunale (eletto anche se vince Zinzi)

Matteo Donisi (eletto anche se vince Zinzi)

Roberta Greco

Enzo Battarra

Italia Viva:

Domenico Mimmo Maietta (eletto anche se vince Zinzi)

Roberto Peluso

Pasquale Antonucci.

Emilianna Credentino, prima dei non eletti, entrerebbe solo se uno dei tre facesse parte della giunta.

Noi Campani:

Liliana Trovato (eletta anche se vince Zinzi)

Antonio De Lucia

Mimmo Natale.

Origini:

Francesco Guida (eletto anche se vince Zinzi)

Donato Tenga.

Socialisti Uniti:

Gianluca Iannucci.

La minoranza sarebbe formata da 8 seggi assegnati alle liste di Zinzi.

Gianpiero Zinzi per Caserta:

Alessio Dello Stritto

Maurizio Del Rosso

Fabio Schiavo

Fratelli d’Italia: 3

Paolo Santonastaso

Pasquale Napoletano Giampiero Zinzi (prende il posto di Filippo Mazzarella)

Prima Caserta:

Donato Aspromonte

Forza Italia:

Elio Di Caprio.

Liste Pio del Gaudio: 2 seggi

Caserta Tu: Roberto Desiderio

Casertiamo: Pio del Gaudio (prende il posto di Antonio de Crescenzo)

Liste di Romolo Vignola: 2 seggi

Speranza per Caserta: Clemente Dino Fusco

Io firmo: Romolo Vignola (prende il posto di Gloria Martignetti)

Liste di Raffaele Giovine: 1 seggio

Caserta decide: Raffaele Giovine (prende il posto di Virginia Anna Crovella)

Nessun seggio alla lista di Errico Ronzo e a quella di Ciro Guerriero