CASERTA – Finora non c’è stata partita sin dalla prima scheda e la tendenza questa è. Come avevamo già previsto nell’articolo da noi scritto la scorsa settimana, Gennaro Oliviero batte nettamente Stefano Graziano. Al momento Oliviero tocca quota 11.300, contro gli 8.025 del consigliere regionale uscente di Teverola. In 30 sezioni su 51 ad Aversa, 785 voti per Graziano, mentre Oliviero va 471, mantenendo bene nella “tana del lupo”.

IL GRAFICO REGIONALE