ORRORE SENZA FINE A MONDRAGONE. Gatto cosparso di benzina e bruciato vivo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un orrore senza fine la violenza di cui sono vittime ogni giorno gli animali a Mondragone. Questa mattina un gatto è stato barbaramente bruciato vivo in zona Sant’Angelo. Un essere o degli esseri vili gli hanno cosparso il corpo di benzina per poi darlo alle fiamme. Una ennesima brutale vicenda dopo quella dei cani avvelenati ieri, nei pressi delle case popolari in zona cimitero. Troppo frequentemente ci si ritrova a fare i conti con gente crudele, che prova sentimenti di odio verso degli esseri indifesi che non hanno nessuna colpa se non quella di vivere una “condizione” assegnata loro dal destino. Cani e gatti in cerca solo di acqua, cibo ed un riparo sicuro ma che incontrano sul loro cammino delle bestie assassine. E anche stavolta, nonostante l’indignazione di molti, qualcuno riuscirà a farla franca.