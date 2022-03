Ortopedico muore dopo il ricovero in ospedale

PIEDIMONTE MATESE – Lutto nella medicina, si è spento l’ortopedico Peppino Sessa. Qualche giorno si era sentito male ed aveva chiamato la direzione sanitaria dell’ospedale di Piedimonte Matese, dove prestava servizio, per comunicare che non sarebbe andato a lavoro perchè non si sentiva bene.

Ricoverato, dopo una serie di analisi, presso l’ospedale di Caserta, prima in un reparto di degenza e successivamente in quello di rianimazione a causa di problemi cardiologici.

Ed è stato proprio presso l’ospedale del capoluogo che si è spento a 67 anni.