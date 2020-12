OSPEDALE DI CASERTA. Iniziano i vaccini per 100 dipendenti. Tra gli altri, 6 medici, 12 infermieri, 4 operatori socio-sanitari e 4 dipendenti amministrativi

CASERTA – Domenica 27 dicembre sarà la Giornata Europea del Vaccino anti covid_19. A questo atteso appuntamento internazionale parteciperà anche l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. È stato il Direttore Generale dottor Gaetano Gubitosa a confermarlo durante la visita al centro vaccinazioni appositamente allestito per somministrare i vaccini al personale che lavora presso l’Aorn. Al sopralluogo erano presenti anche il Direttore Sanitario dottoressa Angela Annecchiarico, il direttore amministrativo avvocato Amalia Carrara e il sindaco di Caserta avvocato Carlo Marino, a cui la direzione aziendale ha illustrato i dettagli del piano vaccinazioni anti covid_19 adottato dall’Azienda in linea con le indicazioni dell’Unità di crisi.

Saranno cento i dipendenti dell’ospedale che riceveranno domenica la prima dose di vaccino. Per l’attività del Centro Vaccinazioni saranno impegnati 6 medici, 12 infermieri, 4 operatori socio-sanitari e 4 dipendenti amministrativi, tutti adeguatamente formati per svolgere il loro delicato compito.

Gaetano Gubitosa, direttore generale del Sant’Anna e San Sebastiano, accompagnato dal Sindaco e dai vertici aziendali, si è poi recato al Pronto Soccorso dove è stata completata dall’architetto Virgilio Patitucci, direttore della Uoc Ingegneria Ospedaliera, la ristrutturazione dei locali. L’obiettivo conseguito è stato quello di consentire ai dipendenti di lavorare in sicurezza e la realizzazione di percorsi dedicati e strutturalmente distinti per pazienti covid positivi e non covid.

Presente il primario del Pronto Soccorso dottor Diego Paternosto che si è complimentato per la esecuzione dei lavori e per la tempestività con cui la direzione ha operato.

Ultima tappa il disvelamento da parte della Direzione Strategica dell’Azienda, alla presenza dei direttori di dipartimento, di una gigantografia collocata davanti alla struttura modulare realizzata dalla Regione Campania per ospitare pazienti covid positivi che necessitano di terapia intensiva.

L’immagine riprodotta è quella che è diventata il simbolo nazionale della lotta alla pandemia: la dottoressa in mascherina e con le ali dietro al camice che abbraccia l’Italia sofferente. Qui il direttore Gubitosa, con questo gesto fortemente simbolico, ha voluto ringraziare tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, sanitari e amministrativi, che si stanno impegnando fattivamente da vari mesi per arginare la pandemia. L’augurio è quello stampato sull’immagine-simbolo: “Torneremo ad abbracciarci presto”.

All’incontro era presente anche uno dei primi pazienti Covid positivi che è stato ricoverato presso la struttura modulare dell’Aorn. Ora sta bene e ha già ripreso l’attività lavorativa. È il dottor Stefano Martucci, direttore commerciale della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli” che in mattinata ha donato all’Aorn diverse attrezzature e dispositivi sanitari destinandole proprio ai reparti covid_19.

L’addetto stampa (Enzo Battarra)