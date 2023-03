OSPEDALE DI CASERTA. Mica fesso il direttore generale Gubitosa: da cinque anni gli avvocati aspettano i soldi, ma lui ha liquidato il suo pochi giorni dopo il processo

Con un paio di determine che pubblichiamo integralmente in calce a questo articolo

CASERTA (g.g.) – Prenderemo spunto da questa determina, da noi “scovata” nei giorni scorsi, per approfondire un tema che già in passato questo giornale ha affrontato, cioè quello dei lucrosi incarichi legali che l’Azienda Ospedaliera di Caserta elargisce copiosamente da decenni.

Oggi lasceremo solo la prima traccia di questo lavoro.

Premettiamo che l’avvocato coinvolto è Giuseppe Stellato, che non è certo un amico di Casertace, ma che Casertace considera uno dei migliori giuristi casertani e campani. Le passioni caratteriali non avranno mai la meglio sullo sforzo quotidiano per connotare il nostro lavoro di un’onestà intellettuale, croce e delizia del nostro lavoro, ma che, allo stesso tempo, ne rappresenta strumento, ma anche fine ultimo per cui lo continuiamo a fare.

Ed

è per questo che saremmo disonesti o, in alternativa, stupidi, se affermassimo che i 3400 e qualche euro netti, i 5400 e rotti lordi, ricevuti nei giorni scorsi dall’avvocato Stellato, abbiano rappresentato il motivo dell’incarico ricevuto da Gaetano Gubitosa, rinviato a giudizio dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poco meno di quattro fa, al tempo in cui era direttore amministrativo carica sostituita da quella ancora più importante fu direttore generale, ricoperta attualmente. Verrebbe da dire: mica fesso ‘sto Gubitosa’.

No,

no questo è tutto eccetto che fesso. Scarpa grossa, cervello fino, mi consenta la citazione proverbiale provenendo io da un micro paese collinare del Sannio, San Lorenzello, con antica e luminosa storia contadina, un po’ come quello di provenienza di Gubitosa, Montemiletto, cinquanta chilometri di distanza dal mio, appollaiato al confine tra le province di Avellino e Benevento. Mica fesso, il Gubitosa: per il suo processo ha scelto uno dei migliori, cioè Stellato con la prevedibile conseguenza di aver guadagnato un’assoluzione piena al processo conclusosi a dicembre.Tutti felici e contenti! Gubitosa sicuramente sì. Normale routine per Stellato, che certo non ha bisogno dei soldi dell’ospedale per campare.

Meno contenti le decine e decine di avvocati, che pur avendo ottenuto assoluzioni o archiviazioni per dirigenti e dipendenti dell’ospedale, non vedono un euro dal 2018 e che hanno dunque accumulato significativo crediti.

In poche parole la liquidazione fatta a Stellato sarebbe un unicum, la prima dopo cinque anni.

Qualcuno si stupisce che questo sia accaduto manco a dirlo per un processo che ha coinvolto l’attuale direttore generale Gubitosa. Noi, invece, non ci stupiamo affatto. Ormai da tempo raccontiamo le attività e le non attività di Gubitosa. No non ci stupisce affatto che l’unico avvocato liquidato sua il suo.