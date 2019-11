OSPEDALE DI CASERTA. Noleggio della biancheria e rifacimento dei letti, 103mila euro per un mese

CASERTA – Nel mese di luglio di quest’anno l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano ha speso 103mila euro per il “servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana confezionata, la fornitura di kit sterili per il campo operatorio, il rifacimento letti non allettati e la sanificazione dei sistemi antidecubito”.

Non abbiamo ancora gli strumenti per stabilire se si tratti di una cifra consona o meno all’espletamento di queste – sicuramente indispensabili – operazioni.

Per il momento ci limitiamo a fotografare il fatto, in attesa di condurre ulteriori approfondimenti sul tema.

Il servizio è espletato dalla Associazione Temporanea di Imprese composta dalle Srl “Hospital Service” e “Servizi Sanitari Integrati” in forza di un affidamento datato 20 giugno 2014 firmato dal commissario straordinario Paolo Sarnelli.

Determina Dirigenziale_639_2019