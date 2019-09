Ospedale di CASERTA. Ora, tra precari e interinali è quasi rivolta. Gianpiero Zinzi ai direttori: “Non si possono buttare via i tanti anni della loro esperienza”

COMUNICATO STAMPA

“Sono legittime le preoccupazioni dei lavoratori in somministrazione e delle rappresentanze sindacali, espresse anche durante l`assemblea di venerdì svoltasi presso l`Azienda Ospedaliera Sant`Anna e San Sebastiano di Caserta. Tanto che ho voluto manifestarle personalmente anche nel corso di un`interlocuzione con la dirigenza dell`Ospedale di Caserta. In quell`occasione ho ribadito la necessità di affrontare rapidamente e in maniera risoluta l`emergenza legata alla posizione dei precari e dei lavoratori interinali, immaginando un percorso concorsuale che dia il giusto valore agli anni di esperienza e di impegno maturati. Auspico che questa situazione, che provoca incertezza in lavoratori che con professionalità da decenni garantiscono l`erogazione di servizi sanitari indispensabili, possa risolversi in maniera celere e con buonsenso. Io continuerò ad essere al loro fianco“. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che proprio nei giorni scorsi ha protocollato la settima interrogazione sull`argomento.