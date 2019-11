Ospedale di MARCIANISE. Parcheggiatori abusivi, disabili umiliati. L’anno scorso il Daspo, ma è come se nulla fosse successo

MARCIANISE – E’ un fatto di inciviltà che, come dimostrano i servizi di Striscia la Notizia, che, come si suol dire, “ci ha messo un giornalista fisso sopra”, si verificano in tutta Italia. Poi è chiaro che in posti delicati come gli ospedali, il fatto diventa ancora più odioso. e così capita che a Marcianise, nel piazzale antistante al nuovo nosocomio, si siano verificati fatti incresciosi. una vera e propria variante sul tema classico dell’occupazione abusiva degli spazi. Lì, infatti, ci sono dei parcheggiatori abusivi che chiedono un euro per consentire un “tranquillo” parcheggio dappertutto, anche nelle strisce gialle riservate ai disabili che sono quasi sempre occupati.

L’anno scorso la guardia di finanza intervenne e notificò un Daspo ad un parcheggiatore. Ma in questi giorni si può chiaramente verificare che i parcheggiatori sono diventati addirittura due.