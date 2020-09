Otto rapine a farmacie, bar e distributori di benzina in sette giorni. Due condanne definitive. I NOMI

CASERTA (red.cro.) – I giudici della settima sezione penale della corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Plinio Di Bello, di San Cipriano d’Aversa, e Stefano Izzo, originario di Santa Maria la Fossa, confermando così in maniera definitiva le condanne per rapina per entrambi gli uomini. Di Bello e Izzo avevano presentato le doglianze dopo la decisione della corte di Appello di Napoli che aveva ritenuto valida la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui i due, insieme ad Attilio Mezzero, di Grazzanise, sono stati ritenuti colpevoli di una serie di rapine a cavallo di giugno e luglio del 2017 a sei distributori di benzina, una farmacia ed un bar tra Santa Maria la Fossa, Capua, Succivo, Carinaro e Grazzanise. In primo grado Mezzero aveva ricevuto una pena a 9 anni, Di Bello 8 e Izzo 3 anni.