Padre casertano sotto processo per maltrattamenti. E la moglie lo accusa anche di non versare gli assegni per i figli: LA DECISIONE DEL GIUDICE

SUCCIVO – Questa sentenza del tribunale di Aversa-Napoli Nord va a sommarsi ai casi di denunce per maltrattamenti, legati alla violenza di genere che vedono i giudici assolvere l’imputato.

Una statistica, quella delle assoluzioni e delle archiviazioni di tali casi, che continua a mostrare una tendenza fortissima verso le attestazioni di innocenza.

L’ultimo riguarda una famiglia di Succivo, il cui padre era finito a processo dinanzi alla corte normanna per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti.

La compagna del 40enne lo aveva denunciato per delle violenze, per essere stata maltrattata e, inoltre, contestava il fatto che il marito non versava il mantenimento per i quattro figli minori. La donna si era costituita parte civile ed aveva chiesto una provvisionale di 20 mila euro.

Dando ragione alle tesi dei legali dell’uomo, gli avvocati Gianfranco Carbone e Pasquale Verde, il giudice ha assolto il marito dall’accusa di maltrattamenti, poiché si è trattato di un unico episodio di discussione piuttosto movimentata tra i coniugi.

Stessa

sorte anche per il capo di imputazione relativo al mantenimento: l’assoluzione è legata al fatto che non c’è un provvedimento del tribunale che quantifichi e stabilisca un determinato assegno da versare per il sostentamento dei figli.