SPARANISE – E’ morto improvvisamente Raffaele Nesci, giovane padre di famiglia di appena 41 anni. Ha avuto un malore nella notte, mentre si trovava nella sua casa di via Merola. Inutili i soccorsi. I funerali si terranno domani mattina in forma privata per le restrizioni da coronavirus, alle 11 nella chiesa madre di Sparanise. Lascia la moglie e una bambina.