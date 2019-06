MONDRAGONE (red.cro.) – Un brutto episodio di violenza domestica è quello avvenuto nella serata di ieri a Mondragone, in un’abitazione lungo la via Domiziana. Un padre di famiglia, intorno alle 20, rientrato a casa ha iniziato una dura lite con la figlia, culminata in un’aggressione ai danni di quest’ultima.

La donna è stata colpita dal genitore ma per lei non c’è stato bisogno del trasporto al pronto soccorso.