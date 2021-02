Paese in festa per nonna Emma. Oggi compie 105 anni!

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Auguri nonna Emma, ha compiuto 105 anni. La longeva nonnina di San Cipriano oggi 10 febbraio ha compiuto ben 105 anni, la donna, ha festeggiato con la famiglia e il sindaco Vincenzo Caterino il meraviglioso traguardo di superare il secolo di età.

La donna, Emma Cioffo, nata il 10 febbraio 1916 ha superato nella sua lunga esistenza diversi ostacoli, visto due guerre, sopravvissuta a diverse epidemie e carestie, dalla Spagnola al Coronavirus. Nonna Emma ha diversi figli, nipoti e pronipoti una vera istituzione in paese. E’ una donna forte, determinata che non ha mai fatto mancare nulla alla famiglia, portata avanti con sani principi e amore. L’intero paese oggi è in festa per la longeva donna, un esempio per tutti, una vera forza della Natura.