Paese in ginocchio per il maltempo, il sindaco: ” Non uscite di casa”

Diverse le abitazioni allagate e le strade impraticabili

PRESENZANO – Il maltempo che in queste ore si è abbattuto sulla nostra provincia ha messo in ginocchio il comune di Presenzano: diverse le abitazioni allagate e le strade impraticabili.

Il sindaco Andrea Maccarelli ha attivato la protezione civile: “A causa del forte maltempo che, in queste ore, sta imperversando sul territorio comunale, si prega la popolazione di non uscire di casa fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno. I Volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile Presenzano sono già operativi sul territorio, insieme alle autorità competenti, e pronti ad affrontare qualsiasi emergenza. In caso di bisogno, si invitano i cittadini a contattare la Protezione Civile allo 0823 989042, o al cellulare 371 320 1769 (Francesco Bonafiglia)