Paese sotto assedio: ladri in azione in via D’Acquisto, trovano sulla loro strada il maresciallo dei Vigili urbani

Di Lorenzo non era in servizio. Ha tentato ugualmente d’intercettare i malviventi. Raffica di furti coordinati

TEANO (redazione teanoce.it) – Ancora furti a Teano, non solo nel quartiere Abenavolo ma anche sul lato opposto della città, in via Salvo D’Acquisto, traversa di viale Santa Reparata. Un vero e proprio assalto organizzato in una città che si mostra fragile, sguarnita, esposta a tutti i rischi e priva persino di un sistema funzionante di videosorveglianza comunale. I fatti stavolta risalgono a ieri notte e si sono svolti dalle 22 in avanti. I ladri sono entrati in azione scalando la fiancata del palazzo, muovendosi con poca attenzione, convinti di avere campo libero. Tuttavia, la proprietaria, presente in casa, ha sentito dei rumori strani e sospetti, si è affacciata sul balcone e ha notato i ladri.

Una brutta sorpresa per la gang di topi d’appartamento che, temendo il peggio (magari persino di essere visti o addirittura riconosciuti), ha preferito rischiare l’osso del collo lanciandosi giù dal balcone. Non potevano saperlo, ma per loro il peggio doveva ancora arrivare. Infatti, nelle vicinanze, in un altro appartamento, si trovava il Maresciallo della polizia municipale di Teano, Iole Di Lorenzo. Sentendo le urla, si è subito precipitata giù per le scale, notando un’automobile di colore scuro che si allontanava ad alta velocità. Sicuramente degno di nota il fatto che la marescialla, sebbene non in servizio, ha ugualmente tentato di intercettare i malviventi.

Secondo altre testimonianze raccolte sul posto, l’automobile con cui i ladri hanno lasciato la scena dei fatti sarebbe una Volkswagen Golf di colore grigio, con un particolare di cui le forze dell’ordine dovrebbero tener conto nel caso dovessero decidere di condurre delle indagini: l’auto pare fosse dotata di vetri oscurati. Quello di ieri, 22 agosto 2024, è stato dunque un giovedì di terrore per Teano, con il centro città, da nord a sud – dal quartiere Abenavolo a via Salvo D’Acquisto – completamente assediato dai malviventi.