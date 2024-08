PALAZZETTO DI CASAGIOVE. Ultimi giorni per chi vuole gestirlo. Tensione in consiglio e pronta denuncia alla corte dei Conti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP📱CLICCA QUI ➡️ https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Ancora pochi giorni per la presentazione delle domande delle società interessate al servizio di gestione del Palazzetto dello sport in via Fortuna. Scade infatti il 28 agosto il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, mentre la scadenza della procedura è fissata al 30 di questo mese.

Il Rup incaricato dal Comune di Peppe Vozza è l’architetto Renato Di Fonzo, mentre il dirigente che si sta occupando del procedimento è l’architetto Nicola Di Rienzo, dirigente del municipio.

Sul bando di gara non sono mancate le polemiche tra maggioranza e opposizione, con l’intenzione annunciata da parte della minoranza di presentare denuncia alla corte dei Conti per il presunto danno erariale in caso di affidamento con un’eccessiva riduzione dei prezzi rispetto agli anni passati.