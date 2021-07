Paura a CAPRI. Minibus precipita per 6 metri. Dieci feriti. Morto l’autista

AGG. ORE 13.15 – E’ morto l’autista del minibus precipitato a CAPRI, in zona di Marina Grande. L’autobus, mentre percorreva una salita ha urtato una ringhiera di protezione del marciapiede precipitando lungo una scarpata per una ventina di metri finendo la sua corsa contro uno stabilimento balneare. In tutto i feriti sono 19, in gravi condizioni un bagnino dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e la Polizia di Stato che indaga sulla vicenda.

REGIONALE – Un minibus con a bordo una decina di persone e’ uscito di strada a Capri, rompendo una barriera di protezione. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco sul posto, ci sarebbero diversi feriti ma solo una persona risulterebbe grave. il pulmino sarebbe precipitato per 5-6 metri.